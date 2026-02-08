Симоньян учредила премию имени Кеосаяна для «просто хороших» людей

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

По словам медиаменеджера, на это ее вдохновила история с оренбургскими воспитательницами Лией Галеевой и Людмилой Платоновой, которые защитили детей в Бугуруслане от мужчины с ножом, рискуя жизнью.

«Учреждаю премию имени Тиграна (Кеосаяна. — РБК). Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама», — заявила Симоньян в своем телеграм-канале.

Размер премии составит 1 млн руб., добавила она. Премия, по словам Симоньян, будет выдаваться по мере появления подобных историй и их героев не реже, чем десять раз в год.

Кеосаян умер 26 сентября 2025 года на 60-м году жизни в 59 лет. В январе он перенес клиническую смерть и впал в кому. По словам Симоньян, у режиссера были серьезные проблемы с сердцем, улучшений в его состоянии не наступало.

Пара поженилась в марте 2022 года. У Симоньян и Кеосаяна трое детей.

В четверг, 5 февраля, мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане, сломав дверь. Воспитатель нажала тревожную кнопку и удерживала мужчину до приезда экстренных служб, заперев нападавшего в отдельное помещение. Позже Галеева уточнила, что кроме нее в защите детей участие принимала музыкальный работник детского сада Платонова.

Власти региона представили Галееву к награде и пообещали выплатить двум воспитательницам по 500 тыс. руб. в качестве поощрения.