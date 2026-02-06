 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Власти Оренбуржья премируют воспитателей, защитивших детей

Обезвредившим мужчину с ножом в детсаде Оренбуржья заплатят премии
Фото: solntsev_official / Telegram
Фото: solntsev_official / Telegram

Администрация Оренбургской области выплатит по 500 тыс. руб. двум воспитательницам детского сада, которые защитили детей во время нападения мужчины с ножом 5 февраля. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Солнцев в телеграм-канале.

Власти сообщили о представлении к награде воспитательницы Лии Галеевой. Солнцев уточнил, что кроме нее детей защищала музыкальный работник Людмила Платонова. Женщины смогли запереть нападавшего в отдельное помещение, после чего Платонова удерживала дверь до приезда экстренных служб.

«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тыс. руб.», — сказал глава региона.

В Оренбуржье наградят воспитательницу, обезвредившую напавшего на детсад
Общество
Лия Галеева

5 февраля в Бугуруслане (Оренбургская область) мужчина с ножом ворвался в детский сад, сломав дверь.

Софья Полковникова
Оренбургская область детский сад нож
