Власти Оренбуржья премируют воспитателей, защитивших детей
Администрация Оренбургской области выплатит по 500 тыс. руб. двум воспитательницам детского сада, которые защитили детей во время нападения мужчины с ножом 5 февраля. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Солнцев в телеграм-канале.
Власти сообщили о представлении к награде воспитательницы Лии Галеевой. Солнцев уточнил, что кроме нее детей защищала музыкальный работник Людмила Платонова. Женщины смогли запереть нападавшего в отдельное помещение, после чего Платонова удерживала дверь до приезда экстренных служб.
«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тыс. руб.», — сказал глава региона.
5 февраля в Бугуруслане (Оренбургская область) мужчина с ножом ворвался в детский сад, сломав дверь.
