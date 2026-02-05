 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мужчина с ножом пытался ворваться в детский сад в Оренбургской области

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Мужчина с ножом сломал дверь и попытался ворваться в детский сад в Бугуруслане (Оренбургская область). Об этом сообщило правительство региона.

В детском саду нажали тревожную кнопку. До приезда экстренных служб мужчину удерживала воспитатель детского сада Лия Галеева. Благодаря этому, отмечает правительство, удалось избежать трагедии. Ситуацию под личный контроль взял губернатор региона Евгений Солнцев.

Директор уфимской гимназии рассказала об открывшем стрельбу ученике
Общество

Ранее 14-летняя школьница одного из учебных заведений Красноярского края напала с ножом на ровесницу. Инцидент произошел после конфликта с учителем.

Сначала девочка попыталась ударить ножом преподавателя, но затем, когда ей помешали одноклассники, ранила одну из одноклассниц. Пострадавшую госпитализировали. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела, статьи не уточняются.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
оренбуржье Оренбургская область детский сад нападение нож
