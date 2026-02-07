 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Суд арестовал мужчину, который проник с ножом в детский сад в Бугуруслане

Суд арестовал мужчину, который проник с ножом в детский сад в Бугуруслане
Video

В Бугуруслане (Оренбургская область) суд арестовал мужчину, который проник с ножом в детский сад. 25-летнего местного жителя обвинили в покушении на убийство, сообщила прокуратура региона.

В четверг, 5 февраля, мужчина взял с собой нож, сломал дверь в детском саду и попытался ворваться внутрь. Сотрудники нажали тревожную кнопку.

Школьницу, на которую напала одноклассница с ножом, увезли в больницу
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

До приезда экстренных служб мужчину удерживала воспитательница детского сада Лия Галеева. Она получила ранения. Никто из воспитанников учреждения не пострадал. По данным следствия, мужчина был пьян.

После задержания напавшему предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об аресте мужчины ходатайствовал прокурор. Его просьбу удовлетворили.

Читайте РБК в Telegram.

Ксения Потрошилина
Оренбургская область нож детский сад арест
