Москалькова сообщила о случае гибели российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случае гибели российских военнослужащих в украинском плену.

«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я, со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными», — сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Москалькова добавила, что такие случаи противоречат не только международному праву, но и «просто обычным человеческим нравственным нормам».

Она также попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца посещать раненых.

«Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь — та, которая могла бы помочь и привести к спасению», — добавила Москалькова.

Ранее, 5 февраля, Россия и Украина обменяли пленных по формуле «157 на 157». Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.

С начала военной операции Россия и Украина неоднократно обменивались пленными. В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военных. Президент Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в проведении обменов пленными.