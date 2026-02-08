Москалькова сообщила о случае гибели российских военнопленных
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случае гибели российских военнослужащих в украинском плену.
«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я, со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными», — сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).
Москалькова добавила, что такие случаи противоречат не только международному праву, но и «просто обычным человеческим нравственным нормам».
Она также попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца посещать раненых.
«Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь — та, которая могла бы помочь и привести к спасению», — добавила Москалькова.
Ранее, 5 февраля, Россия и Украина обменяли пленных по формуле «157 на 157». Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.
С начала военной операции Россия и Украина неоднократно обменивались пленными. В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военных. Президент Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в проведении обменов пленными.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах