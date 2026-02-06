 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Вернувшиеся в Курскую область из плена жители. Фото

Появилось фото жителей, вернувшихся из плена в Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Возвращенные с территории Украины россияне прибыли в Курск, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.

Их разместили в пункте временного размещения с полным обеспечением — спальными местами, питанием, одеждой и предметами первой необходимости. Хинштейн отметил, что прибывшим помогут наладить связь с родными, их уже осмотрели врачи, а сегодня соцслужбы окажут содействие в оформлении положенных выплат.

Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «157 на 157»
Политика
Фото:ТАСС

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Теги
Курская область жители обмен пленными
Материалы по теме
США впервые стали посредниками в обмене пленными между Украиной и Россией
Политика
Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «157 на 157»
Политика
Уиткофф анонсировал обмен 314 пленными между Россией и Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Карта управленца: как мотивировать сотрудников на разных этапах карьеры Образование, 10:06
В Toyota сменится генеральный директор Бизнес, 10:05
Вернувшиеся в Курскую область из плена жители. Фото Политика, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Власти Оренбуржья премируют воспитателей, защитивших детей Общество, 10:03
₽85 за доллар. Почему аналитики резко улучшили прогноз по рублюПодписка на РБК, 10:02
Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года Спорт, 10:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях Политика, 09:53
Трамп запустил сайт для покупки лекарств дешевле и без страховки Бизнес, 09:41
Частные дома повреждены при падении обломков ракет в Орловской области Политика, 09:38
Зовите CEO: когда предприниматель уже не справляется с управлениемПодписка на РБК, 09:36
Троих пострадавших в школе Красноярска вывели из ожогового шока Общество, 09:25
Аренда жилья подешевела почти во всех городах-спутниках Москвы Недвижимость, 09:21
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15