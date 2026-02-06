Вернувшиеся в Курскую область из плена жители. Фото
Возвращенные с территории Украины россияне прибыли в Курск, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.
Их разместили в пункте временного размещения с полным обеспечением — спальными местами, питанием, одеждой и предметами первой необходимости. Хинштейн отметил, что прибывшим помогут наладить связь с родными, их уже осмотрели врачи, а сегодня соцслужбы окажут содействие в оформлении положенных выплат.
