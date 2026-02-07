 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицию файерами. Видео

В Милане протесты против Олимпийских игр вылились в столкновения с полицией
Сюжет
Олимпиада-2026

В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицию файерами. Видео
Video

В Милане на следующий день после открытия Олимпийских игр протестующие вышли на улицы и забросали полицию камнями и файерами, после чего силовики разогнали их водометами. Об этом сообщает France 24.

Демонстранты критиковали Игры за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в Милане. По их утверждению, инфраструктура Игр наносит ущерб горным экосистемам, а город превращается в туристический центр в ущерб местным жителям.

На плакатах участников были лозунги «Давайте вернем город, освободим горы!» и «Олимпиада меня высушивает». Критике подверглось также присутствие сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в охране американской делегации, в которую также входит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В первый день Олимпиады полиция Италии заявила о возможной диверсии
Политика
Фото:Guglielmo Mangiapane / Reuters

Ранее британский фристайлист Гаса Кенуорти опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой на снегу уриной выведена нецензурная надпись «F*ck ICE». В результате Международный олимпийский комитет (МОК) не стал наказывать спортсмена.

XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Олимпиада-2026 Италия Милан протесты полиция
Материалы по теме
Британского фристайлиста не наказали за политический пост на Олимпиаде
Спорт
Гуменник решил проблемы с музыкой. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
На Олимпиаде в Италии разыграли первую золотую медаль
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел Политика, 23:03
Гуменник решил проблемы с музыкой. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:00
Японский сноубордист Кимура завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде Спорт, 22:50
Норвежка Стрём стала олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина Спорт, 22:43
В Бердянске пропало электричество Общество, 22:42
В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицию файерами. Видео Общество, 22:38
Курамагомедов завоевал титул PFL в полусреднем весе и завершил карьеру Спорт, 22:32
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Белгород подвергся двум атакам в течение получаса Политика, 22:25
По Брянской области нанесен ракетный удар Политика, 22:07
Вторая ракетка России выиграла турнир WTA в Абу-Даби в парном разряде Спорт, 22:05
Над Белгородской и Брянской областями за шесть часов сбили 10 дронов Политика, 22:02
Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде после запрета Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Посол заявил о подготовке населения Европы к конфликту с Россией Политика, 21:41