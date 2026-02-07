В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицию файерами. Видео
В Милане на следующий день после открытия Олимпийских игр протестующие вышли на улицы и забросали полицию камнями и файерами, после чего силовики разогнали их водометами. Об этом сообщает France 24.
Демонстранты критиковали Игры за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в Милане. По их утверждению, инфраструктура Игр наносит ущерб горным экосистемам, а город превращается в туристический центр в ущерб местным жителям.
На плакатах участников были лозунги «Давайте вернем город, освободим горы!» и «Олимпиада меня высушивает». Критике подверглось также присутствие сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в охране американской делегации, в которую также входит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ранее британский фристайлист Гаса Кенуорти опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой на снегу уриной выведена нецензурная надпись «F*ck ICE». В результате Международный олимпийский комитет (МОК) не стал наказывать спортсмена.
XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
