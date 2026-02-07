 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
В первый день Олимпиады полиция Италии заявила о возможной диверсии

Итальянская полиция не исключила, что возгорания на железной дороге под Болоньей в первый день Олимпиады аналогичны терактам во время Игр во Франции в 2024 году. Глава министерства транспорта назвал произошедшее «преступлением»
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Итальянская полиция предположила, что причиной пожара на железной дороге под Болоньей был поджог. Инцидент вызвал серьезные сбои в движении поездов в первый день зимней Олимпиады в Италии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейских.

Пожар повредил стрелку и электрические кабели, определяющие скорость поездов, что вызвало задержки до двух часов на высокоскоростных, междугородных и региональных маршрутах в одном из самых загруженных узлов страны, пишет агентство. Полиция считает возгорание умышленным, при этом виновные не установлены.

Инцидент нарушил движение между Болоньей, Венецией и Миланом, а также на маршрутах к Адриатическому побережью. Reuters отмечает, что Милан является одним из городов, принимающих зимние Олимпийские игры, наряду с Кортина-д'Ампеццо, куда можно добраться на поезде из Венеции.

Министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини назвал инцидент «преступным деянием» со стороны «того, кто желает Италии зла», передает Il Fatto Quotidiano.

Как в Италии прошла церемония открытия зимней Олимпиады. Фоторепортаж
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года

Следователи не исключают, что причиной повреждений на железной дороге могла стать акция, вдохновленная анархистскими идеями, по аналогии с событиями на Олимпиаде во Франции в 2024 году, пишет Corriere della Sera. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристен сообщал, что французские спецслужбы предотвратили три теракта в период проведения Олимпийских игр в Париже.

Газета также сообщила о других инцидентах на железной дороге: на линии Болонья — Падуя с рельсов убрали самодельное взрывное устройство и зафиксировали повреждения высоковольтных линий, в Пезаро произошел пожар на электрической подстанции линии Болонья — Анкона.

XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

