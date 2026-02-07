Британского фристайлиста не наказали за политический пост на Олимпиаде

Кенуорти опубликовал пост в соцсетях с фотографией нецензурной надписи на снегу против американских миграционных служб ICE и CBP. В МОК заявили, что посты в личных аккаунтах не подпадают под действие олимпийских правил

Гас Кенуорти (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал наказывать британского фристайлиста Гаса Кенуорти за пост в соцсетях с фотографией нецензурной надписи на снегу, направленной против американских миграционных служб ICE и CBP. Об этом сообщает The Guardian.

34-летний спортсмен опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, является экстремистской и запрещенной в России) фотографию, на которой на снегу уриной выведена нецензурная надпись «F*ck ICE» (против Иммиграционной и таможенной службы США).

Под фотографией Кенуорти написал: «Невинные люди были убиты, и хватит уже. Мы не можем бездействовать, пока ICE продолжает бесконтрольно действовать в наших сообществах». Он призвал подписчиков обратиться к сенаторам с требованием «убрать ICE и CBP (таможенную и пограничную службу) из наших сообществ», прекратить их финансирование и ограничить полномочия на проведение арестов без ордера.

Представитель МОК по связям со СМИ заявил, что британец не будет подвергнут санкциям, поскольку личные посты в социальных сетях не регулируются правилами Олимпийской хартии. «Во время Олимпийских игр все участники имеют возможность выражать свои взгляды в соответствии с руководящими принципами выражения мнений спортсменов. МОК не регулирует личные посты в социальных сетях», — сказал он.

Сборная Великобритании, как сообщается, не стала комментировать пост напрямую, но не выразила обеспокоенности, сочтя его личным мнением, не связанным с выступлением команды.

Пост Кенуорти появился на фоне протестов в Италии против присутствия сотрудников ICE в составе американской делегации на Играх, в которую также входит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Это не первая политическая акция спортсмена: перед Олимпиадой-2022 в Пекине он критиковал Китай за нарушения прав человека.

Кенуорти — американский и британский фристайлист, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года. Он родился в Великобритании, но вырос в США, в Теллуриде, штат Колорадо. До 2019 года выступал за сборную США, после чего сменил спортивное гражданство и стал представлять Великобританию.