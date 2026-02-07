Посол заявил о подготовке населения Европы к конфликту с Россией

Денис Гончар (Фото: Денис Дубровин / ТАСС)

Ускорение процессов милитаризации в Европе сопровождается мерами по подготовке населения Евросоюза к возможному вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью «РИА Новости».

«На земле» тоже происходят крайне негативные процессы. Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной», — сказал он.

По словам Гончара, такой курс является «авантюрным и абсолютно безрассудным» и, по оценке российской стороны, может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее, 4 февраля, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель заявила, что Евросоюз воюет с Россией. До этого, в течение 2025 года, ряд высокопоставленных лиц в европейских странах также допускали, что уже находятся в состоянии войны с Москвой.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что публичные заявления лидеров европейских стран говорят о том, что они встали на путь серьезной подготовки к войне с Россией.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой, назвав подобные заявления «чушью». По его словам, западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага.