 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол заявил о подготовке населения Европы к конфликту с Россией

Денис Гончар
Денис Гончар (Фото: Денис Дубровин / ТАСС)

Ускорение процессов милитаризации в Европе сопровождается мерами по подготовке населения Евросоюза к возможному вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью «РИА Новости».

«На земле» тоже происходят крайне негативные процессы. Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной», — сказал он.

По словам Гончара, такой курс является «авантюрным и абсолютно безрассудным» и, по оценке российской стороны, может привести к непредсказуемым последствиям.

Рютте назвал НАТО «следующей целью» России
Политика
Марк Рютте

Ранее, 4 февраля, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель заявила, что Евросоюз воюет с Россией. До этого, в течение 2025 года, ряд высокопоставленных лиц в европейских странах также допускали, что уже находятся в состоянии войны с Москвой.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что публичные заявления лидеров европейских стран говорят о том, что они встали на путь серьезной подготовки к войне с Россией.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой, назвав подобные заявления «чушью». По его словам, западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Европа Россия посол России военный конфликт
Материалы по теме
Медведев заявил о незаинтересованности России в глобальном конфликте
Политика
Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне
Политика
В ЕС заявили, что уже находятся в состоянии войны с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел Политика, 23:03
Гуменник решил проблемы с музыкой. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:00
Японский сноубордист Кимура завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде Спорт, 22:50
Норвежка Стрём стала олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина Спорт, 22:43
В Бердянске пропало электричество Общество, 22:42
В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицию файерами. Видео Общество, 22:38
Курамагомедов завоевал титул PFL в полусреднем весе и завершил карьеру Спорт, 22:32
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Белгород подвергся двум атакам в течение получаса Политика, 22:25
По Брянской области нанесен ракетный удар Политика, 22:07
Вторая ракетка России выиграла турнир WTA в Абу-Даби в парном разряде Спорт, 22:05
Над Белгородской и Брянской областями за шесть часов сбили 10 дронов Политика, 22:02
Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде после запрета Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Посол заявил о подготовке населения Европы к конфликту с Россией Политика, 21:41