Политика⁠,
0

Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Публичные заявления лидеров европейских стран говорят о том, что они стали на путь серьезной подготовки к войне с Россией. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передаеткорреспондент РБК.

«Заявления европейских лидеров, в том числе генсека НАТО Марка Рютте, свидетельствуют о том, что они всерьез готовятся к войне против России», — заявил Лавров.

В ноябре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об «очень сильных промилитаристских настроениях в европейских странах».

«Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. <…> Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», — сказал тогда Песков.

Материал дополняется.

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Цена на серебро впервые в истории превысила $95 за унцию Инвестиции, 12:17
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дмитриев прибыл в Давос и назвал его местом обсуждения краха глобализма Политика, 12:08
Лавров заявил о риске разрушения НАТО Политика, 12:07
Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине Политика, 12:07
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке Технологии и медиа, 12:06
Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин Общество, 12:01
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией Политика, 12:00
Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ Спорт, 11:59
ПСБ завершил внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» Пресс-релиз, 11:55
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ Общество, 11:52
«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных Общество, 11:42
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу Политика, 11:42