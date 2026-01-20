Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией
Публичные заявления лидеров европейских стран говорят о том, что они стали на путь серьезной подготовки к войне с Россией. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передаеткорреспондент РБК.
«Заявления европейских лидеров, в том числе генсека НАТО Марка Рютте, свидетельствуют о том, что они всерьез готовятся к войне против России», — заявил Лавров.
В ноябре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об «очень сильных промилитаристских настроениях в европейских странах».
«Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. <…> Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», — сказал тогда Песков.
Материал дополняется.
