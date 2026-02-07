 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На западе Украины на фоне отключений начались перебои в работе интернета

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

В западных регионах Украины зафиксированы перебои с интернет-подключением, сообщил в Х сервис NetBlocks, отслеживающий интернет-трафик.

«Подтверждено: данные показывают перебои в интернет-связи в западных регионах Украины», — говорится в сообщении.

Сервис отмечает, что этому предшествовали аварийные отключения электроэнергии.

Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию на фоне блэкаута
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Аварийные отключения света начались в большинстве регионов Украины утром 7 февраля. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заверила, что они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Министр энергетики страны Денис Шмыгаль сообщил, что «Укрэнерго» запросила у Польши экстренную помощь.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, позднее сообщил о значительных повреждениях, которые получила энергетическая инфраструктура Украины. Он пояснил, что это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране. «Значительные отключения», — отметил он.

Вместе с тем днем 7 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина перебои Интернет
Материалы по теме
Минэнерго Украины сообщило о снижении мощности АЭС после ударов
Политика
Минобороны сообщило об ударе по топливно-энергетическим объектам Украины
Политика
В Киеве полностью отключили водоснабжение из-за аварии в энергетике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Российская конькобежка дебютировала на Играх. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:21
Венгрия вынесет тему принудительной мобилизации на Украине на повестку ЕС Политика, 18:19
В первый день Олимпиады полиция Италии заявила о возможной диверсии Политика, 18:10
«Спартак» победил «Далянь» в ОАЭ благодаря голу 18-летнего Массалыги Спорт, 18:09
На западе Украины на фоне отключений начались перебои в работе интернета Политика, 18:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
«Манчестер Юнайтед» одержал 4-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм» Спорт, 17:56
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Россиянка проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:47
В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель Общество, 17:43
Непряева объяснила 17-е место на ОИ отсутствием международного опыта Спорт, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию на фоне блэкаута Политика, 17:30
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на общежитие в Уфе Общество, 17:23
МВД описало состояние полицейских, раненных при атаке на общежитие в Уфе Общество, 17:17