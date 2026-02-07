На западе Украины на фоне отключений начались перебои в работе интернета

Фото: Алина Смутко / Reuters

В западных регионах Украины зафиксированы перебои с интернет-подключением, сообщил в Х сервис NetBlocks, отслеживающий интернет-трафик.

«Подтверждено: данные показывают перебои в интернет-связи в западных регионах Украины», — говорится в сообщении.

Сервис отмечает, что этому предшествовали аварийные отключения электроэнергии.

Аварийные отключения света начались в большинстве регионов Украины утром 7 февраля. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заверила, что они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Министр энергетики страны Денис Шмыгаль сообщил, что «Укрэнерго» запросила у Польши экстренную помощь.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, позднее сообщил о значительных повреждениях, которые получила энергетическая инфраструктура Украины. Он пояснил, что это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране. «Значительные отключения», — отметил он.

Вместе с тем днем 7 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.