Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию на фоне блэкаута

Зеленский заявил о значительном ущербе энергоинфраструктуре, в том числе той, от которой «зависит работа украинских атомных станций». Он призвал усилить давление на Москву. Минобороны сообщало об ударе «Кинжалами» по ВПК Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура, это повлияло на ситуацию в энергетике в целом по всей стране, заявил ее президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения», — написал он.

Повреждения получили энергообъекты, от которых «зависит работа украинских атомных станций», добавил Зеленский и призвал западных партнеров оказать «реальное давление на Россию».

Днем 7 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ.

В Минобороны отметили, что удар был ответом «на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России». Во время операции военные задействовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты. Ракеты способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (около 12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. «Кинжал» отличается малой радиолокационной заметностью, способен маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Также ракета может быть оснащена ядерной или обычной боеголовкой.

В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света. Министр энергетики страны Денис Шмыгаль сообщил о снижении мощности блоков АЭС. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, в результате атаки серьезно пострадало оборудование тепловых электростанций.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.