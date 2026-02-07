 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию на фоне блэкаута

Зеленский призвал усилить давление на Россию на фоне массовых отключений света
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Зеленский заявил о значительном ущербе энергоинфраструктуре, в том числе той, от которой «зависит работа украинских атомных станций». Он призвал усилить давление на Москву. Минобороны сообщало об ударе «Кинжалами» по ВПК Украины
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура, это повлияло на ситуацию в энергетике в целом по всей стране, заявил ее президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения», — написал он.

Повреждения получили энергообъекты, от которых «зависит работа украинских атомных станций», добавил Зеленский и призвал западных партнеров оказать «реальное давление на Россию».

Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» и дронами по ВПК Украины
Политика
Фото:Минобороны России

Днем 7 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ.

В Минобороны отметили, что удар был ответом «на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России». Во время операции военные задействовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты. Ракеты способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (около 12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. «Кинжал» отличается малой радиолокационной заметностью, способен маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Также ракета может быть оснащена ядерной или обычной боеголовкой.

В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света. Министр энергетики страны Денис Шмыгаль сообщил о снижении мощности блоков АЭС. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, в результате атаки серьезно пострадало оборудование тепловых электростанций.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Украина отключение электричества санкции
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
