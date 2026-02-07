Орбан объяснил, почему отказывается отправлять военных на Украину

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Венгрия выступает против отправки европейских войск на Украину, считая, что данный шаг приведет к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Ввод европейских войск на Украину означал бы прямой конфликт с Россией», — заявил Орбан. «Венгрия говорит «нет», мы отказываемся принимать в этом участие!» — резюмировал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проект гарантий безопасности Украине подразумевает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы. Прежде всего речь идет о Британии и Франции.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, документ о гарантиях готов на 100%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что иностранные военные на Украине появятся сразу после заключения мирного соглашения.

Москва выступает категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. Также посол России в Лондоне Андрей Келин назвал данную идею «мертвой». Дипломат не верит в возможность достижения соглашения об отправке войск после завершения боевых действий между Украиной и странами НАТО.