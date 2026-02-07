 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан объяснил, почему отказывается отправлять военных на Украину

Орбан: отправка европейских войск на Украину означает прямой конфликт с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Венгрия выступает против отправки европейских войск на Украину, считая, что данный шаг приведет к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Ввод европейских войск на Украину означал бы прямой конфликт с Россией», — заявил Орбан. «Венгрия говорит «нет», мы отказываемся принимать в этом участие!» — резюмировал он.

Захарова назвала интервенцией планы ввода иностранных военных на Украину
Политика
Фото:Reuters

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проект гарантий безопасности Украине подразумевает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы. Прежде всего речь идет о Британии и Франции.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, документ о гарантиях готов на 100%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что иностранные военные на Украине появятся сразу после заключения мирного соглашения.

Москва выступает категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. Также посол России в Лондоне Андрей Келин назвал данную идею «мертвой». Дипломат не верит в возможность достижения соглашения об отправке войск после завершения боевых действий между Украиной и странами НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Виктор Орбан Венгрия Европа ввод войск Украина
Материалы по теме
Генсек НАТО назвал срок прибытия на Украину иностранных войск
Политика
Рубио раскрыл, какие страны отправят войска Украине в рамках гарантий
Политика
В $1 трлн аналитики оценили возможную замену Европой войск и оружия США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх Спорт, 16:50
Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы Общество, 16:47
СК сообщил о ранении двух полицейских при нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:46
Непряева стала 17-й в скиатлоне, победила шведка. Что происходит на Играх Спорт, 16:42
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие Общество, 16:26
Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла Общество, 16:21
Британского фристайлиста не наказали за политический пост на Олимпиаде Спорт, 16:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:12
«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги Спорт, 16:12
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде Спорт, 15:59
При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек Общество, 15:50