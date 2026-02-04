Посол России назвал «мертвой» идею отправки войск НАТО на Украину
Идея отправки европейских войск на Украину «мертвая», заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому каналу Channel 4 News.
Дипломат не верит в то, что Украина и страны НАТО после завершения боевых действий смогут достичь соглашения об отправке войск.
«Эта идея мертва. <...> Нам нужно соглашение, и я не верю, что это соглашение будет содержать идею размещения войск на территории Украины сразу после того, как будет прекращение огня», — сказал Келин.
Посол заявил, что есть «положительные и негативные» гарантии безопасности. По его словам, очень многие соглашения, которые завершают военные конфликты, подразумевают не отправку войск, а политические и юридические гарантии.
«И лучшим вариантом будут хорошие отношения между США и Россией, между европейскими странами и Россией, включая Лондон. Это установление нормальных политических отношений, уважение друг к другу, уважение интересов друг друга и уважение гарантий друг друга», — пояснил Келин.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что проект гарантий безопасности Украине подразумевает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы. Прежде всего речь идет о Британии и Франции, уточнял он.
Рубио также отмечал, что общее согласие по гарантиям безопасности Киеву достигнуто. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что документ о гарантиях готов на 100%, а Киев ждет от Вашингтона сигнала по дате и месту подписания договора. После этого документ должен быть ратифицирован в парламентах обеих стран.
Генеральный секретарь НАТО 3 февраля сообщил, что иностранные военные на Украине появятся сразу после заключения мирного соглашения.
Москва выступает категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. МИД, в частности, заявлял, что это будет расцениваться как «иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России».
