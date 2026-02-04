Посол России назвал «мертвой» идею отправки войск НАТО на Украину

Андрей Келин заявил, что не верит в соглашение об отправке европейских военных на Украину. Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что войска прибудут сразу после заключения мирного соглашения

Идея отправки европейских войск на Украину «мертвая», заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому каналу Channel 4 News.

Дипломат не верит в то, что Украина и страны НАТО после завершения боевых действий смогут достичь соглашения об отправке войск.

«Эта идея мертва. <...> Нам нужно соглашение, и я не верю, что это соглашение будет содержать идею размещения войск на территории Украины сразу после того, как будет прекращение огня», — сказал Келин.

Посол заявил, что есть «положительные и негативные» гарантии безопасности. По его словам, очень многие соглашения, которые завершают военные конфликты, подразумевают не отправку войск, а политические и юридические гарантии.

«И лучшим вариантом будут хорошие отношения между США и Россией, между европейскими странами и Россией, включая Лондон. Это установление нормальных политических отношений, уважение друг к другу, уважение интересов друг друга и уважение гарантий друг друга», — пояснил Келин.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что проект гарантий безопасности Украине подразумевает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы. Прежде всего речь идет о Британии и Франции, уточнял он.

Рубио также отмечал, что общее согласие по гарантиям безопасности Киеву достигнуто. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что документ о гарантиях готов на 100%, а Киев ждет от Вашингтона сигнала по дате и месту подписания договора. После этого документ должен быть ратифицирован в парламентах обеих стран.

Генеральный секретарь НАТО 3 февраля сообщил, что иностранные военные на Украине появятся сразу после заключения мирного соглашения.

Москва выступает категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. МИД, в частности, заявлял, что это будет расцениваться как «иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России».