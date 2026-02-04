 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Посол России назвал «мертвой» идею отправки войск НАТО на Украину

Посол России в Лондоне Келин назвал мертвой идею отправки войск НАТО на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Келин заявил, что не верит в соглашение об отправке европейских военных на Украину. Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что войска прибудут сразу после заключения мирного соглашения

Идея отправки европейских войск на Украину «мертвая», заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому каналу Channel 4 News.

Дипломат не верит в то, что Украина и страны НАТО после завершения боевых действий смогут достичь соглашения об отправке войск.

«Эта идея мертва. <...> Нам нужно соглашение, и я не верю, что это соглашение будет содержать идею размещения войск на территории Украины сразу после того, как будет прекращение огня», — сказал Келин.

Захарова назвала интервенцией планы ввода иностранных военных на Украину
Политика
Фото:Reuters

Посол заявил, что есть «положительные и негативные» гарантии безопасности. По его словам, очень многие соглашения, которые завершают военные конфликты, подразумевают не отправку войск, а политические и юридические гарантии.

«И лучшим вариантом будут хорошие отношения между США и Россией, между европейскими странами и Россией, включая Лондон. Это установление нормальных политических отношений, уважение друг к другу, уважение интересов друг друга и уважение гарантий друг друга», — пояснил Келин.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что проект гарантий безопасности Украине подразумевает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы. Прежде всего речь идет о Британии и Франции, уточнял он.

Рубио также отмечал, что общее согласие по гарантиям безопасности Киеву достигнуто. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что документ о гарантиях готов на 100%, а Киев ждет от Вашингтона сигнала по дате и месту подписания договора. После этого документ должен быть ратифицирован в парламентах обеих стран.

Генеральный секретарь НАТО 3 февраля сообщил, что иностранные военные на Украине появятся сразу после заключения мирного соглашения.

Москва выступает категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. МИД, в частности, заявлял, что это будет расцениваться как «иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Россия Великобритания Украина НАТО войска гарантии безопасности
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
FT узнала, чем и как ответят США и Европа в случае новых боев на Украине
Политика
ТАСС узнал, обсуждается ли Украина в НАТО в Абу-Даби
Политика
Зеленский анонсировал «весомый шаг» после переговоров в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть Технологии и медиа, 00:03
«Еще один шаг в мир анархии». Зарубежные СМИ о завершении срока ДСНВ Политика, 00:02
Истек последний российско-американский договор о ядерных ракетах Политика, 00:01
Цены аренды жилья снизились за год почти во всех мегаполисах России Недвижимость, 00:00
Посол России назвал «мертвой» идею отправки войск НАТО на Украину Политика, 04 фев, 23:51
Оверчук заявил, что Армения должна учитывать изменения сути ЕС Политика, 04 фев, 23:48
Балицкий сообщил о массированной атаке дронов на Запорожскую область Политика, 04 фев, 23:25
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Глава МИД Ирана назвал время и место переговоров с США по ядерной сделке Политика, 04 фев, 23:03
Заблудившегося в каменоломнях под Москвой мужчину нашли живым Общество, 04 фев, 22:58
Депутата АдГ задержала полиция за отправленный в Белоруссию погрузчик Общество, 04 фев, 22:49
Эксперты назвали два знака «Самолета» рынку за день — утром и вечером
РАДИО
 Бизнес, 04 фев, 22:34
Зеленский анонсировал «весомый шаг» после переговоров в Абу-Даби Политика, 04 фев, 22:32
Медведев словами «вот и всё» оценил истечение ДСНВ-3 Политика, 04 фев, 22:30
В «Северстали» назвали три условия для выплаты дивидендов за 2026 год Инвестиции, 04 фев, 22:28