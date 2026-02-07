На востоке Польши аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации

Аэропорты в польских городах Жешув и Люблин временно приостановили прием и выпуск самолетов из-за работы военной авиации, сообщает польское агентство воздушной навигации (PANSA) в социальной сети X.

«В связи с необходимостью обеспечения бесперебойной работы военной авиации аэропорты в Жешуве и Люблине временно приостановили воздушные перевозки», — говорится в сообщении.

Оперативное командование ВС страны сообщило, что военная авиация начала работу в воздушном пространстве страны из-за ударов на Украине. По данным польского военного радара, в небе зафиксировали два иностранных самолета — немецкий Airbus A330-243MRTT и итальянский Boeing E-3B Sentry. Также в небе, предположительно, находятся польские истребители F-16 и немецкие истребители Eurofighter Typhoon.

В конце декабря 2025 года Польша приостанавливала работу аэропортов, находящихся в Жешуве и Люблине, в связи с ударами на Украине. Сигнал о воздушной тревоге действовал на всей территории страны. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе прогремели взрывы.