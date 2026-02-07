 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На востоке Польши аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты в польских городах Жешув и Люблин временно приостановили прием и выпуск самолетов из-за работы военной авиации, сообщает польское агентство воздушной навигации (PANSA) в социальной сети X.

«В связи с необходимостью обеспечения бесперебойной работы военной авиации аэропорты в Жешуве и Люблине временно приостановили воздушные перевозки», — говорится в сообщении.

Оперативное командование ВС страны сообщило, что военная авиация начала работу в воздушном пространстве страны из-за ударов на Украине. По данным польского военного радара, в небе зафиксировали два иностранных самолета — немецкий Airbus A330-243MRTT и итальянский Boeing E-3B Sentry. Также в небе, предположительно, находятся польские истребители F-16 и немецкие истребители Eurofighter Typhoon.

В конце декабря 2025 года Польша приостанавливала работу аэропортов, находящихся в Жешуве и Люблине, в связи с ударами на Украине. Сигнал о воздушной тревоге действовал на всей территории страны. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе прогремели взрывы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Польша Запрет полетов аэропорты Украина авиудары истребители
Материалы по теме
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Политика
В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
Политика
Три российских аэропорта возобновили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова Политика, 10:40
В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников Общество, 10:30
6 шляп мышления: как договариваться с собой в стрессовые моментыПодписка на РБК, 10:29
«Взгляни на свое нижнее белье». Как Эпштейн вмешивался в политику в Азии Политика, 10:28
В Москве зафиксировали самую теплую ночь с конца января Общество, 10:27
ТАСС назвал причину смерти бывшего замминистра юстиции Тропина Политика, 10:16
В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света Общество, 10:09
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Просто друзья»: возможна ли дружба между мужчиной и женщинойПодписка на РБК, 10:08
Politico узнало о возможном расколе в ЕС из-за запрета стали из России Политика, 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Курс биткоина обвалился на 50%. Как действовать инвесторуПодписка на РБК, 10:00
Как купить недостающие стаж и пенсионные баллы для получения страховой пенсии Инвестиции, 10:00
В России низкие зарплаты. Причина — начальники не хотят делиться властью Образование, 10:00
На востоке Польши аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации Политика, 09:56