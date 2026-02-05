Школьница купила горючее на маркетплейсе перед нападением в Красноярске

Школьница, устроившая нападение в Красноярске, заказала горючее на маркетплейсе

Фото: Николай Бурматов / ТАСС

Восьмиклассница, совершившая нападение на одноклассников в школе в Красноярске, приобрела горючие жидкости на маркетплейсе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У школьницы было семь полулитровых банок ацетона, керосина, толуола и сольвента.

«Все это она заказала на одном из маркетплейсов», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК по Красноярскому краю.

4 февраля в красноярской школе восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей молотком. Главное управление образования Красноярска уточнило, что речь идет об ученице школы «Комплекс Покровский».

Всего в результате происшествия пострадали пять человек. Троих из них доставили в ожоговый центр, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Двух других госпитализировали с черепно-мозговыми травмами в среднем и тяжелом состоянии.

Прокуратура проводит проверку, возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 293 УК (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.