Общество


Троих пострадавших в школе Красноярска вывели из ожогового шока

Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

Трое детей, пострадавших от нападения одноклассницы в школе «Комплекс Покровский» в Красноярске, выведены из ожогового шока, однако их состояние все еще тяжелое, рассказали РБК в краевом минздраве.

«Трое подростков, получивших ожоговые травмы при поджоге школы, находящихся на лечении в региональном ожоговом центре Красноярской краевой клинической больницы, по-прежнему находятся в отделении реанимации. Их состояние остается стабильным тяжелым, все трое выведены из ожогового шока», — сообщили в Минздраве. В ведомстве добавили, что состояние еще одной пострадавшей, проходящей лечение в 20-й больнице Красноярска, стабильное.

4 февраля ученица МАОУ СШ «Комплекс Покровский» принесла в школу горючее, подожгла и бросила горящую тряпку в класс, а затем начала бить сверстников молотком.

В Красноярске уволили директора школы, где ученица напала на детей
Общество
Фото:Виктория Мельникова / ТАСС

Нападавшую задержали, травмы получили пять несовершеннолетних и один педагог. Накануне в ведомстве сообщили «РИА Новости», что состояние троих детей остается стабильно тяжелым, тактика лечения уже согласована.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 293 (халатность), ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
реанимация Дети школы нападения Красноярск
