Военная операция на Украине⁠,
0

Главы разведки и Минобороны Норвегии назвали Россию угрозой

Начальник норвежской разведки и министр обороны считают Россию угрозой
Сюжет
Военная операция на Украине
Тор Сандвик
Тор Сандвик (Фото: Patrick Doyle / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Начальник норвежской разведывательной службы Нильс Стенсонес и министр обороны Тор Сандвик заявили об угрозе для их государства со стороны России, цитирует NRK.

Сандвик подчеркнул, что 2026 год будет очень неопределенным, в том числе в связи с угрозами США присоединить Гренландию. «В то же время я считаю, что мы должны отделять политические вызовы от реальных угроз, с которыми сталкивается Норвегия, а именно Россию и Китай. Россия представляет наибольшую угрозу для безопасности Норвегии и ее союзников», — сказал Сандвик.

Глава разведслужбы Норвегии Нильс Стенсонес в свою очередь сказал, что страны будут делить мир на «сферы интересов». Ослабление сотрудничества между США и Европой может дать России и Китаю новые возможности для укрепления положения. «Россия будет пытаться ослабить сплоченность Запада и поддержку Украины, но у нее не хватает экономических и дипломатических инструментов», — сказал Стенсонес.

В Норвегии начали расследование против экс-премьера на фоне дела Эпштейна
Политика
Торбьорн&nbsp;Ягланд

По его словам, Россия может использовать шпионаж, операции по влиянию и саботаж. «Критически важная инфраструктура Норвегии и энергетический сектор могут стать возможными целями», — добавил глава норвежской разведслужбы.

Он также заявил, что Россия будет пытаться ослабить сплоченность Запада и поддержку Украины. «Но у нее не хватает экономических и дипломатических инструментов», — сказал Стенсонес.

В ноябре 2022 года занимавший тогда пост министра обороны Норвегии Бьёрн Грам заявил, что Норвегия не видит прямой военной угрозы со стороны России, несмотря на события на Украине и гибридные угрозы. Он тогда отметил, что Россия ослаблена, но сохраняет возможности угрозы на Крайнем Севере и для морских коммуникаций между Америкой и Европой, а также критически важной подводной инфраструктуры.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин на ПМЭФ назвал заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью» и «бредом», отметив, что это пропагандистская легенда, направленная на то, чтобы запугать население западноевропейских стран. В том же месяце российский президент добавил, что это Запад, а не Россия неоднократно предпринимал агрессивные действия.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Норвегия Россия угроза
