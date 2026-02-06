В Норвегии начали расследование против экс-премьера на фоне дела Эпштейна
В Норвегии начало расследование в отношении бывшего премьер-министра, экс-председателя Норвежского Нобелевского комитета и экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда по подозрению в коррупции на фоне публикации дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило норвежское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim).
Решение о начале расследования в отношении Ягланда основано на информации, полученной из недавно рассекреченных документов, касающихся Эпштейна.
«Мы считаем, что есть разумные основания для расследования, учитывая, что в период, охватываемый опубликованными документами, он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы», — говорится в сообщении Oekokrim.
Против Ягланда не выдвинули конкретных обвинений, но, по данным Oekokrim, расследование коснется вопроса о получении им подарков, компенсации поездок и получении займов в связи с занимаемой ранее должностью. Полиция также запросила лишить его дипломатического иммунитета, который был предоставлен Ягланду как бывшему главе международной организации. Oekokrim направило запрос об этом в МИД Норвегии.
Материал дополняется
