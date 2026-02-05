Трое пострадавших в школе Красноярска находятся с ожогами в реанимации

Трое детей с ожогами находятся в реанимации после нападения в школе Красноярска

Трое подростков, получивших ожоги после нападения одноклассницы в школе Красноярска, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали РБК в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

«Состояние пострадавших несовершеннолетних в школе, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное», — сказали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что дети в сознании, дышат самостоятельно, а родители получили беспрепятственный доступ в отделение реанимации.

В ведомстве добавили, что еще двое детей были в 20-й больнице, «у одной девочки состояние нормальное, она отказалась от госпитализации. А у второй средне-тяжелое, без изменений».

4 февраля ученица МАОУ СШ «Комплекс Покровский» принесла в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс, об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

«Трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю», — информировало ведомство.

Прокуратура проводит проверку, возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.

3 февраля 14-летняя ученица одной из школ Кодинска (Красноярский край) напала с ножом на ровесницу. Сначала ученица седьмого класса попыталась нанести удар учителю, однако после того как ей помешали одноклассники, ранила одну из учениц. 4 февраля школьницу отправили в городской изолятор временного содержания (ИВС).