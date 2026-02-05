 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Трое пострадавших в школе Красноярска находятся с ожогами в реанимации

Трое детей с ожогами находятся в реанимации после нападения в школе Красноярска
Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / ТАСС
Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / ТАСС

Трое подростков, получивших ожоги после нападения одноклассницы в школе Красноярска, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали РБК в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

«Состояние пострадавших несовершеннолетних в школе, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное», — сказали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что дети в сознании, дышат самостоятельно, а родители получили беспрепятственный доступ в отделение реанимации.

В ведомстве добавили, что еще двое детей были в 20-й больнице, «у одной девочки состояние нормальное, она отказалась от госпитализации. А у второй средне-тяжелое, без изменений».

4 февраля ученица МАОУ СШ «Комплекс Покровский» принесла в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс, об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

Школа в Красноярске после попытки школьницы поджечь класс. Видео
Общество

«Трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю», — информировало ведомство.

Прокуратура проводит проверку, возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.

3 февраля 14-летняя ученица одной из школ Кодинска (Красноярский край) напала с ножом на ровесницу. Сначала ученица седьмого класса попыталась нанести удар учителю, однако после того как ей помешали одноклассники, ранила одну из учениц. 4 февраля школьницу отправили в городской изолятор временного содержания (ИВС).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Елена Наумова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Красноярский край нападение на школу пострадавшие
Материалы по теме
В Красноярске школьница напала на педагога и учеников и устроила поджог
Общество
Школа в Красноярске после попытки школьницы поджечь класс. Видео
Общество
В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Рослесхоз включил американский клен в перечень вредных растений для лесов Общество, 09:34
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба Общество, 09:27
Российский вратарь Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ Спорт, 09:24
После обрушения крыши в сельской школе Новосибирской области завели дело Общество, 09:19
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Гинцбург объявил об окончании испытаний вакцины против ротавируса Общество, 09:14
Нейросеть вычислила города с подешевевшими в январе новостройками Недвижимость, 09:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главу управления Россельхознадзора в Приморье арестовали по делу о взятке Общество, 09:07
Когда с директора взыскивают убытки: три условия для победы в судеПодписка на РБК, 09:06
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану Политика, 09:05
Кириленко оценил баскетбольные навыки Овечкина Спорт, 09:02
Олимпийский допинг: как Игры-2026 скажутся на экономике ИталииПодписка на РБК, 09:01
В НХЛ состоялся крупнейший обмен года с участием одного из лучших россиян Спорт, 08:59
Какие навыки указать в резюме в 2026 году — рекомендации рекрутеровПодписка на РБК, 08:41