Директор школы, где девочка напала на одноклассников, освобождена от должности

В Красноярске уволили директора школы, где ученица напала на детей

Фото: Виктория Мельникова / ТАСС

Нелли Лукьянова, директор школы «Комплекс Покровский» в Красноярске, где произошел инцидент с нападением девочки-подростка на одноклассников, освобождена от должности. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении образования горадминистрации.

В ведомстве уточнили, что служебная проверка по инциденту продолжается, однако кадровое решение уже принято. «Директор учреждения освобождена от занимаемой должности», — сообщил представитель управления.

4 февраля ученица МАОУ СШ «Комплекс Покровский» принесла в школу горючее, подожгла и бросила тряпку в класс. Ее задержали на месте происшествия. Трое пострадавших находятся с ожогами в реанимации. Возбуждены уголовные дела по ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 УК (халатность) в отношении органов профилактики и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов указал на общую черту школ, где недавно произошли нападения, и сообщил, что ведомство направило туда комиссии, хотя «публично об этом не говорили».