Тайвань и компания из США испытали реактивный дрон для сдерживания Китая

Дрон Mighty Hornet IV (Фото: Daniel Ceng / Reuters)

Тайвань и американская оборонная компания Kratos Defense провели успешные испытания нового реактивного ударного беспилотника, предназначенного для быстрого наращивания парка недорогих дронов на фоне угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о беспилотнике Mighty Hornet IV. Он разрабатывается как недорогое оружие, похожее на крылатую ракету. Стороны планируют разместить на Тайване множество таких систем в качестве средства сдерживания.

Проект, отмечает агентство, реализуется на фоне усиления военного давления Китая на остров и стремления Тайбэя расширить сотрудничество с США в сфере безопасности. По данным Минобороны Тайваня, в 2025 году число зафиксированных китайских военных самолетов и беспилотников вблизи острова выросло на 23% по сравнению с 2024-м.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают ему оружие в рамках принятого в 1979 году закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи острову предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин после чисток в военном руководстве делает ставку не на прямое вторжение на Тайвань, а на постепенное истощение острова и тактику «без единого выстрела».

Чистки, по оценкам ряда аналитиков, снизили вероятность скорого вторжения. Вместо этого Пекин применяет стратегию давления ниже порога открытого конфликта: военные учения, имитирующие блокаду, экономическое давление, кибератаки и «правовая война».

При этом еще осенью 2024 года в Госсовете Китая предупредили, что Пекин «никогда не возьмет на себя обязательство отказаться от применения силы» в адрес Тайбэя, если тот «пойдет на риск». На этом фоне военные США подготовили план о возможности ведения боевых действий против Пекина в 2027 году.