Мэра родины текилы арестовали за вымогательство у алкогольных компаний

Мэра города Текила, родины одноименного напитка, Диего Ривера Наварро арестовали вместе с тремя другими муниципальными чиновниками по обвинению в вымогательстве у компаний по производству текилы и пива, сообщает The New York Times.

Задержание прошло в рамках федеральной операции «Рой», направленной на борьбу с коррупционными сетями, связанными с картелями. Наварро состоит в правящей партии «Морена».

По заявлению правительства, чиновники вымогали деньги у предпринимателей и присваивали государственные средства. Аресты были произведены на основании жалоб граждан и данных разведки.

Помимо мэра, задержаны руководитель муниципальной полиции, директор налоговой службы и глава департамента общественных работ, контролировавший выдачу разрешений на строительство. Все они также проходят по делу о возможных связях с картелем «Халиско — Новое поколение», одной из самых влиятельных преступных группировок Мексики.

Картель «Халиско — Новое поколение», появился в 2010–2011 годах на базе боевой организации союзного Синалоа картеля Миленио, впоследствии стал одной из самых быстрорастущих и агрессивных преступных организаций, присутствует в большинстве штатов Мексики и во всех штатах США, а также более чем в 40 других странах на всех континентах.

Город Текила находится в Халиско, штате с одним из наибольших показателей по зарегистрированным пропавшим без вести.

В ноябре 2025 года в результате вооруженного нападения был убит мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо. Он уделял особое внимание борьбе с «Новым поколением Халиско». Первый задержанный по подозрению в убийстве, по данным министр безопасности Мексики Омара Гарсия Харфуча, был связан с этим картелем.

Вскоре после трагедии в стране вспыхнули протесты против коррупции, растущего уровня преступности и безнаказанности власти.