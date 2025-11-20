В Мексике задержали возможного организатора убийства мэра на День мертвых

В Мексике арестован предполагаемый организатор убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо, застреленного 1 ноября во время празднования Дня мертвых, сообщает Reuters. Мансо, известный критикой федеральной политики безопасности, неоднократно обвинял правительство в бездействии против организованной преступности.

Министр безопасности Омар Гарсия Харфуч сообщил, что задержанный Хорхе Армандо «Н» связан с преступной группировкой в штате Мичоакан, работающей на картель «Новое поколение Халиско» — одну из новейших и наиболее быстро растущих преступных группировок Мексики. По данным следствия, сотовые телефоны ранее арестованных позволили выявить группу, где координировалась атака. Кроме того, несколько других подозреваемых были арестованы или убиты, однако мотив нападения пока не раскрыт.

После нападения на Мансо президент Клаудия Шейнбаум направила в штат более 10 500 сотрудников сил безопасности для борьбы с вымогательством и преступными группировками. Жена Мансо заняла пост мэра Уруапана.



Video

Карлос Мансо был убит в результате вооруженного нападения. Оно произошло в разгар празднования Дня мертвых на городской площади. После того, как Мансо выступил с торжественной речью по случаю фестиваля свечей, который считается одним из важнейших праздников в Уруапане, раздались не менее пяти выстрелов.

От полученных травм мэр скончался в больнице. Губернатор штата осудил трагедию и заверил, что к расследованию убийства привлечены все службы безопасности.