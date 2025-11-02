 Перейти к основному контенту
В Мексике убили мэра, который продвигал борьбу с наркокартелями

В Мексике убили мэра Уруапана Мансо, который продвигал борьбу с наркокартелями
На городской площади застрелили мэра города Уруапан, который открыто критиковал подход президента Мексики к борьбе с организованной преступностью. За месяц до убийства чиновник заявил, что опасается за свою жизнь
Карлос Мансо
Карлос Мансо (Фото: CarlosAlbManzo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В результате вооруженного нападения был убит мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо. По обвинению в нападении задержаны два человека, еще один нападавший убит, сообщил губернатор штата Мичоакан Альфредо Рамирес Бедойа.

Как пишет El País, нападение произошло на городской площади накануне вечером в разгар празднования Дня мертвых. 40-летний Мансо выступил с торжественной речью по случаю фестиваля свечей, который считается одним из важнейших праздников в Уруапане. Вскоре после этого раздались как минимум пять выстрелов. От полученных травм чиновник скончался в больнице.

В Мексике убили мэра, который продвигал борьбу с наркокартелями
Video

Губернатор штата осудил произошедшее и заявил, что к расследованию убийства привлечены все службы безопасности. Мотив нападавших пока не установлен. The New York Times отмечает, что Мансо открыто критиковал подход президента Мексики Клаудии Шейнбаум к борьбе с организованной преступностью, требуя большей поддержки со стороны правительства штата и федерального правительства. За месяц до убийства он публиковал видео, в котором заявил, что опасается за свою жизнь.

Мексика вызвала посла США после ударов по судам «наркотеррористов»
Политика
Рональд Джонсон

El País пишет, что особое внимание мэр уделял борьбе с картелем «Нового поколения Халиско» (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) — одной из новейших и наиболее быстро растущих преступных группировок Мексики. Более того, в августе сотрудники полиции арестовали предполагаемого муниципального лидера группировки Рене Бельмонте, по прозвищу «Рино». После ареста Мансо вновь обратился за поддержкой к властям штата и федеральному правительству.

Штат Мичоакан — земля авокадо, одного из главных продуктов мексиканского сельскохозяйственного экспорта. В штате действуют несколько преступных группировок, включая последователей распавшихся картелей, таких как «Ла Фамилиа» (La Familia) и «Тамплиеры» (Caballeros templarios), а также более новые формирования, такие как «Новое поколение Халиско». Жертвами группировок становятся все — от рядовых сборщиков урожая до крупных бизнесменов. Из-за вспышки насилия в штате летом 2024 года США на две недели приостановили импорт мексиканских авокадо.

Милена Костерева
Мексика убийство наркокартели Клаудия Шейнбаум
