В Харькове прогремели взрывы
В Харькове раздались взрывы, сообщил начальник областной государственной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
О взрывах также пишет «Суспільне Харків». Они, согласно публикациям издания, прогремели дважды.
Из данных официальной карты украинского Министерства цифровой трансформации следует, что воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также Сумской и Черниговской областях.
Ранее, в ночь 3 февраля, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах и Днепре. Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах по энергетической инфраструктуре и предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта.
Утром Минобороны отчиталось о массированном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики. Ведомство до этого неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ