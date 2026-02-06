 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Харькове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове раздались взрывы, сообщил начальник областной государственной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

О взрывах также пишет «Суспільне Харків». Они, согласно публикациям издания, прогремели дважды.

Из данных официальной карты украинского Министерства цифровой трансформации следует, что воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также Сумской и Черниговской областях.

Власти Одессы сообщили о проблемах со светом и водой после взрывов
Политика

Ранее, в ночь 3 февраля, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах и Днепре. Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах по энергетической инфраструктуре  и предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта.

Утром Минобороны отчиталось о массированном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики. Ведомство до этого неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре

Авторы
Теги
Полина Дуганова
взрывы Харьков Украина
