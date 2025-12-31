Власти Одессы сообщили о проблемах со светом и водой после взрывов

В Одессе звучат взрывы, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.

«В городе шумно! Оставайтесь в безопасных местах», — написал он.

Позже Лысак заявил, что после взрывов в части города возникли проблемы со светом, отоплением и водой.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о пожаре в одном из населенных пунктов региона.

В ночь на 30 декабря Лысак также сообщал о взрывах в Одессе. Затем Кипер заявил о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области после произошедших утром взрывов. Вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что речь идет о портах Южный и Черноморск. Они расположены неподалеку от Одессы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ежедневной сводке 30 декабря ведомство отчиталось об ударах по связанным с ВПК Украины объектам энергетики и пунктам временной дислокации украинских сил.