В Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы
В Киеве слышны взрывы, пишут «РБК-Украина» и «Суспiльне». В Киевской военной администрации (КМВА) сообщили, что в украинской столице объявлена воздушная тревога.
Жителей города призвали отправиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги.
Кроме того, те же издания сообщили о взрывах в Харькове и Днепре. О взрывах также написал в телеграм-кнале начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Материал дополняется
