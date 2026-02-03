В Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы

В Киеве слышны взрывы, пишут «РБК-Украина» и «Суспiльне». В Киевской военной администрации (КМВА) сообщили, что в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Жителей города призвали отправиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги.

Кроме того, те же издания сообщили о взрывах в Харькове и Днепре. О взрывах также написал в телеграм-кнале начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется

