Политика
0

В Мурманской области сняли режим повышенной готовности

Мурманск
Мурманск (Фото: Yulia_B / Shutterstock)

Власти Мурманской области отменили режим повышенной готовности на территории региона, который ввели после обрушения опор линии электропередач из-за обледенения. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Решение было принято 5 февраля на заседании оперштаба.

«Все повреждения устранены, аварийные работы завершены. Еще раз выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал в восстановлении», — написал глава региона в телеграм-канале.

Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео
Общество

23 января в Мурманске и Североморске начались массовые отключения электроэнергии, из-за чего в области ввели режим повышенной готовности., Причиной блэкаута стало обрушение пяти опор линий электропередачи из-за непогоды.

25 января был введен режим ЧС из-за затяжного характера аварии и восстановительных работ. Вскоре его вновь сменили на режим повышенной готовности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее обслуживание ЛЭП и не приняли своевременных мер после аварийных ситуаций.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Андрей Чибис Мурманск Мурманская область режим ЧС
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
