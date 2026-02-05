В США положительно оценили переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби
Переговоры между Россией, Украиной и США стали, по оценке неназванного американского чиновника, «продуктивными». Об этом сообщает ABC News.
Встреча делегаций в Абу-Даби началась 4 февраля и продолжается в четверг, 5 февраля. Предыдущий день переговоров оценил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он назвал работу «содержательной и продуктивной», а также ориентированной на конкретные шаги и практические решения.
Российская сторона также заявляла о продвижении в части переговоров. Основным показателем этого, по словам спецпредставителя президента России, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, стали попытки Европы повлиять на переговорный процесс: «И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть».
Российскую переговорную группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Главой украинской делегации остался Умеров. Американскую делегацию представляют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл.
Ключевой темой переговоров, как и в прошлый раз, стали территориальные вопросы. Москва не комментировала итоги переговоров, а МИД ОАЭ выразил надежду на прогресс. По словам госсекретаря США Марко Рубио, список нерешенных проблем сократился, однако самые сложные из них еще стоят в повестке.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ