Переговоры России и Украины⁠,
В США положительно оценили переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Переговоры между Россией, Украиной и США стали, по оценке неназванного американского чиновника, «продуктивными». Об этом сообщает ABC News.

Встреча делегаций в Абу-Даби началась 4 февраля и продолжается в четверг, 5 февраля. Предыдущий день переговоров оценил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он назвал работу «содержательной и продуктивной», а также ориентированной на конкретные шаги и практические решения.

«РИА Новости» рассказало об атмосфере на переговорах в Абу-Даби
Политика
Фото:Reuters

Российская сторона также заявляла о продвижении в части переговоров. Основным показателем этого, по словам спецпредставителя президента России, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, стали попытки Европы повлиять на переговорный процесс: «И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть».

Российскую переговорную группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Главой украинской делегации остался Умеров. Американскую делегацию представляют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл.

Ключевой темой переговоров, как и в прошлый раз, стали территориальные вопросы. Москва не комментировала итоги переговоров, а МИД ОАЭ выразил надежду на прогресс. По словам госсекретаря США Марко Рубио, список нерешенных проблем сократился, однако самые сложные из них еще стоят в повестке.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Переговоры США оценка
