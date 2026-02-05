«РИА Новости» рассказало об атмосфере на переговорах в Абу-Даби
Атмосфера на переговорах по урегулированию конфликта на Украине «позитивная», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«В целом наблюдается позитивная атмосфера на переговорах», — сказал собеседник агентства.
Накануне в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков, утром 5 февраля начался второй день переговоров. Обсуждения ведутся в закрытом режиме.
Российскую делегацию возглавляет начальник ГУ Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Глава украинской переговорной группы — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
Также во встрече принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Изначально этот раунд переговоров должен был состояться 1 февраля — между Россией и Украиной, однако встречи перенесли. В Кремле решение объяснили «стыковкой графиков трех сторон».
