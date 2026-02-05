 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
«РИА Новости» рассказало об атмосфере на переговорах в Абу-Даби

Военная операция на Украине
Переговоры России и Украины
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Атмосфера на переговорах по урегулированию конфликта на Украине «позитивная», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В целом наблюдается позитивная атмосфера на переговорах», — сказал собеседник агентства.

Зеленский анонсировал «весомый шаг» после переговоров в Абу-Даби
Политика
Владимир Зеленский

Накануне в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков, утром 5 февраля начался второй день переговоров. Обсуждения ведутся в закрытом режиме.

Российскую делегацию возглавляет начальник ГУ Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Глава украинской переговорной группы — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Также во встрече принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Изначально этот раунд переговоров должен был состояться 1 февраля — между Россией и Украиной, однако встречи перенесли. В Кремле решение объяснили «стыковкой графиков трех сторон».

