«РИА Новости» рассказало об атмосфере на переговорах в Абу-Даби

«РИА Новости»: атмосфера на переговорах по Украине в Абу-Даби позитивная

Фото: Reuters

Атмосфера на переговорах по урегулированию конфликта на Украине «позитивная», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В целом наблюдается позитивная атмосфера на переговорах», — сказал собеседник агентства.

Накануне в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков, утром 5 февраля начался второй день переговоров. Обсуждения ведутся в закрытом режиме.

Российскую делегацию возглавляет начальник ГУ Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Глава украинской переговорной группы — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Также во встрече принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Изначально этот раунд переговоров должен был состояться 1 февраля — между Россией и Украиной, однако встречи перенесли. В Кремле решение объяснили «стыковкой графиков трех сторон».