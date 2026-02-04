Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине

Марк Рубио (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Список нерешенных вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине существенно сократился, однако «самые сложные» из них остаются неразрешенными. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио

«Мы считаем, что добились реального прогресса. Если посмотреть на список открытых вопросов, существовавший в это же время в прошлом году, и на список открытых вопросов сейчас в рамках регионального мирного соглашения между Украиной и Россией, то он существенно сократился», — сказал госсекретарь.

В этом, по словам Рубио, заключается хорошая новость. «Плохая» же состоит в том, что «остались самые сложные вопросы», а конфликт тем временем продолжается.

Вместе с тем, подчеркнул Рубио, США намерены и дальше сохранять приверженность переговорному процессу. Он отметил, что прорыв в украинском урегулировании может произойти, когда кажется, что нет надежды.

«Важно понимать: когда речь идет о прекращении вооруженного конфликта, зачастую всё выглядит совершенно безнадежно до тех пор, пока не происходит такой прорыв, иногда совершенно неожиданный. Именно так было с Газой», — сказал Рубио.

4 февраля в Абу-Даби прошел первый день очередного раунда переговоров России, Украины и США по вопросу урегулирования. Ожидается, что встреча продолжится на следующий день, 5 февраля.

В первый день переговоры начались около 13:00 мск, они продолжались около пяти часов. Встреча прошла в закрытом режиме. Кремль пока не давал комментариев, МИД ОАЭ же на фоне встречи выразил надежду на прогресс.

Одной из основных тем обсуждения, как ожидалось, должен был стать территориальный вопрос. Президент Владимир Путин заявлял, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернет военным или другим путем. Киев категорически отказывается снимать претензии на территории.

Материал дополняется