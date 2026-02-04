 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине

Рубио: список нерешенных вопросов по Украине сократился, но остались сложные
Сюжет
Переговоры России и Украины
Марк Рубио
Марк Рубио (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Список нерешенных вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине существенно сократился, однако «самые сложные» из них остаются неразрешенными. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио

«Мы считаем, что добились реального прогресса. Если посмотреть на список открытых вопросов, существовавший в это же время в прошлом году, и на список открытых вопросов сейчас в рамках регионального мирного соглашения между Украиной и Россией, то он существенно сократился», — сказал госсекретарь.

Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился
Политика
Фото:Reuters

В этом, по словам Рубио, заключается хорошая новость. «Плохая» же состоит в том, что «остались самые сложные вопросы», а конфликт тем временем продолжается.

Вместе с тем, подчеркнул Рубио, США намерены и дальше сохранять приверженность переговорному процессу. Он отметил, что прорыв в украинском урегулировании может произойти, когда кажется, что нет надежды.

«Важно понимать: когда речь идет о прекращении вооруженного конфликта, зачастую всё выглядит совершенно безнадежно до тех пор, пока не происходит такой прорыв, иногда совершенно неожиданный. Именно так было с Газой», — сказал Рубио.

4 февраля в Абу-Даби прошел первый день очередного раунда переговоров России, Украины и США по вопросу урегулирования. Ожидается, что встреча продолжится на следующий день, 5 февраля.

В первый день переговоры начались около 13:00 мск, они продолжались около пяти часов. Встреча прошла в закрытом режиме. Кремль пока не давал комментариев, МИД ОАЭ же на фоне встречи выразил надежду на прогресс.

Одной из основных тем обсуждения, как ожидалось, должен был стать территориальный вопрос. Президент Владимир Путин заявлял, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернет военным или другим путем. Киев категорически отказывается снимать претензии на территории.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марко Рубио Украина мирные переговоры
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Axios назвал дату продолжения переговоров в Абу-Даби
Политика
Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился
Политика
Министр армии США появился на переговорах в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным» Политика, 19:42
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026 Общество, 19:36
Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд Политика, 19:34
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины Политика, 19:34
Тюнинг-ателье Brabus показало две особые версии Lamborghini Urus Авто, 19:32
«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ Спорт, 19:32
Завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа Недвижимость, 19:30
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE Политика, 19:22
Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде Спорт, 19:15
В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров Общество, 19:13
В ЦБ не ожидают массовой волны дефолтов по облигациям в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Как прошел первый день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ Политика, 19:12
Акции «Самолета» упали почти на 5% на фоне просьбы о господдержке Инвестиции, 19:10
Защитник «Зенита» Эракович перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды Спорт, 19:08