В Красноярском крае обсудили запрет продажи горючих материалов подросткам

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

В Красноярском крае обсуждают возможность запрета продажи горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов несовершеннолетним. Об этом сообщает «Сибирское Агентство Новостей»

Как следует из материалов заседания оперативного штаба по профилактике подростковой агрессии и ЧП в образовательных учреждениях, участники оперштаба предложили подготовить отдельный правовой акт, который будет регламентировать продажу бензина и других горюче-смазочных материалов только совершеннолетним. Меру рассматривают как способ снизить риски использования легковоспламеняющихся веществ подростками.

Кроме того, на заседании предложили провести проверки школ на предмет буллинга и других противоправных действий, усилить работу школьных психологов, рекомендовать классным руководителям анализировать соцсети учеников, а также ввести регулярную отработку действий педагогов в экстренных ситуациях и установить единые требования к охране школ.

4 февраля в красноярской школе восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей молотком. Главное управление образования Красноярска уточнило, что речь идет об ученице школы «Комплекс Покровский».

Позже стало известно, что школьница приобрела горючие жидкости на маркетплейсе.У нее было семь полулитровых банок ацетона, керосина, толуола и сольвента.

Всего в результате происшествия пострадали пять человек. Троих из них доставили в ожоговый центр, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Двух других госпитализировали с черепно-мозговыми травмами в среднем и тяжелом состоянии.

Прокуратура проводит проверку, возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 293 УК (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.