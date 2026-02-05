 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал, когда Трамп примет решение по ДСНВ

Bloomberg: Трамп примет решение по ДСНВ «в свои собственные сроки»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ядерными вооружениями и прояснит его «в свои собственные сроки». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Договор СНВ-III (также ДСНВ) — российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Возможность его формального продления исчерпана: предусмотренный договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году. Срок действия договора заканчивается 5 февраля 2026-го.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин предлагал США продлить действие договора, однако ответа от американской стороны не поступило.

Помощник главы государства Юрий Ушаков 4 февраля заявил, что тот говорил, что Россия будет действовать «взвешенно и ответственно». Она остается открытой к поиску переговорных путей для обеспечения стратегической стабильности.

ДСНВ: что регулировал и как действовал
База знаний
Барак Обама и Дмитрий Медведев&nbsp;во время подписания Договора СНВ-III&nbsp;в Праге, 2010 год

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что отсутствие реакции со стороны Вашингтона повышает риски для глобальной безопасности.

«Действительно, время уже сокращается, как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал Песков.

В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ.

Заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак заявил, что риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия.

