Bloomberg узнал, когда Трамп примет решение по ДСНВ
Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ядерными вооружениями и прояснит его «в свои собственные сроки». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин предлагал США продлить действие договора, однако ответа от американской стороны не поступило.
Помощник главы государства Юрий Ушаков 4 февраля заявил, что тот говорил, что Россия будет действовать «взвешенно и ответственно». Она остается открытой к поиску переговорных путей для обеспечения стратегической стабильности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что отсутствие реакции со стороны Вашингтона повышает риски для глобальной безопасности.
«Действительно, время уже сокращается, как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал Песков.
В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ.
Заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак заявил, что риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ