В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ

Фархан Хак (Фото: Giada Papini Rampelotto / Global Look Press)

ООН призвала обеспечить гибкий формат контроля над вооружениями на фоне скорого завершения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил «Известиям» заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

По словам Хака, риск применения ядерного оружия сейчас является самым высоким за последние десятилетия. «Это возможность перезагрузиться и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющейся обстановке», — отметил он.

Договор СНВ-III (также ДСНВ) — российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Возможность его формального продления исчерпана: предусмотренный̆ договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году. Срок действия договора заканчивается 5 февраля 2026 года.

В ООН подчеркнули, что разрыв в системе контроля происходит в крайне неблагоприятный момент для глобальной безопасности, и призвали Москву и Вашингтон вернуться за стол переговоров.

Москва до сих пор не получила ответа от США на инициативу продолжить соблюдение условий ДСНВ еще на год, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, отсутствие реакции со стороны Вашингтона повышает риски для глобальной безопасности. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что Россия расценивает молчание США как их позицию и не планирует дополнительно обращаться по этому вопросу.

Осенью президент Владимир Путин России предложил временно сохранить количественные ограничения еще на год - до февраля 2027 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допускал cвязь этого шага с отменой санкций против России. Президент США Дональд Трамп тогда позитивно оценил идею.

В Кремле подчеркивали, что обсуждение нового соглашения невозможно без учета совокупного ядерного потенциала НАТО, включая арсеналы Франции и Великобритании. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира на январь 2025 года, на Россию и США приходится более 90% мирового ядерного оружия.