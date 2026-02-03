 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ

Фархан Хак
Фархан Хак (Фото: Giada Papini Rampelotto / Global Look Press)

ООН призвала обеспечить гибкий формат контроля над вооружениями на фоне скорого завершения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил «Известиям» заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

По словам Хака, риск применения ядерного оружия сейчас является самым высоким за последние десятилетия. «Это возможность перезагрузиться и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющейся обстановке», — отметил он.

Договор СНВ-III (также ДСНВ) — российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Возможность его формального продления исчерпана: предусмотренный̆ договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году. Срок действия договора заканчивается 5 февраля 2026 года.

В ООН подчеркнули, что разрыв в системе контроля происходит в крайне неблагоприятный момент для глобальной безопасности, и призвали Москву и Вашингтон вернуться за стол переговоров.

ДСНВ: что регулирует и как действует
База знаний
Барак Обама и Дмитрий Медведев&nbsp;во время подписания Договора СНВ-III&nbsp;в Праге, 2010 год

Москва до сих пор не получила ответа от США на инициативу продолжить соблюдение условий ДСНВ еще на год, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, отсутствие реакции со стороны Вашингтона повышает риски для глобальной безопасности. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что Россия расценивает молчание США как их позицию и не планирует дополнительно обращаться по этому вопросу.

Осенью президент Владимир Путин России предложил временно сохранить количественные ограничения еще на год - до февраля 2027 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допускал cвязь этого шага с отменой санкций против России. Президент США Дональд Трамп тогда позитивно оценил идею.

В Кремле подчеркивали, что обсуждение нового соглашения невозможно без учета совокупного ядерного потенциала НАТО, включая арсеналы Франции и Великобритании. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира на январь 2025 года, на Россию и США приходится более 90% мирового ядерного оружия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Россия НАТО ООН вооружения ДСНВ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
МИД исключил демарши и обращения к США перед истечением ДСНВ
Политика
В Пекине заявили, что Россия и США должны вернуться к выполнению ДСНВ
Политика
Пагуошское движение ученых призвало Путина и Трампа к соблюдению ДСНВ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Футболиста азербайджанского «Кяпаза» госпитализировали с ножевым ранением Спорт, 14:33
В «досье Эпштейна» оказались статьи о крупнейших бизнесменах России Бизнес, 14:32
В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ Политика, 14:26
Глава WADA сообщил о 298 приговорах российским атлетам по допинг-делам Спорт, 14:22
Росреестр предложил упростить оформление общего имущества в СНТ Недвижимость, 14:17
Лукашенко проверил Генштаб и Минобороны «на случай войны» Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Директор уфимской гимназии рассказала об открывшем стрельбу ученике Общество, 14:10
Новак заявил о замедлении роста экономики до 1% в 2025 году Экономика, 14:07
Дуров после обыска в офисе X в Париже призвал не заблуждаться Бизнес, 14:04
Дегтярев пообещал поддерживать 13 российских атлетов на Олимпиаде Спорт, 13:58
Тест: как хорошо вы ориентируетесь в современной науке Тренды, 13:58
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Прокуратура Франции вызвала Илона Маска на допрос Бизнес, 13:52