Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В настоящее время уровень оценивается как G1, однако в течение суток возможен рост до G2–G3.

Как пояснили ученые, происходящее является общей реакцией магнитосферы на высокую солнечную активность, которая сохраняется с начала месяца. «Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность», — отметили в ИКИ РАН.

Магнитные бури классифицируются по шкале G от G1 до G5. Уровень G1 считается слабым и может вызывать незначительные колебания в работе энергосистем и радиосвязи. G2–G3 относятся к умеренным и сильным бурям и способны приводить к перебоям в навигации, радиосвязи и работе спутников. Уровни G4–G5 считаются экстремальными и могут оказывать существенное влияние на инфраструктуру и технологии.

Спусковым фактором стал приход края плазменного облака, выброшенного 2 февраля во время крупнейшей за последние полтора года солнечной вспышки класса X8.1. В настоящее время в западном полушарии фиксируются интенсивные полярные сияния. Ситуация для европейской части России, по данным ученых, прояснится в ближайшие часы.

Во вторник, 3 февраля, на Солнце произошла вспышка наивысшего класса X, ее максимум был зафиксирован в 17:08 мск. Событию присвоили балл X1.5.

Эта вспышка стала четвертой класса X с начала 2026 года, а вспышка на Солнце 2 февраля стала третьей по мощности в текущем, 25-м солнечном цикле (изменения активности Солнца, связанные с колебаниями его магнитного поля, в среднем цикл длится 11 лет).