Общество⁠,
0

На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка высшего X-класса

На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка максимального класса X

На Солнце за 1 февраля зафиксировали 17 вспышек уровня M и выше. Это второй по количеству подобных событий день за последнее десятилетие после 29 декабря 2024 года, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Максимум излучения был зарегистрирован на следующий день — 2 февраля в 02:57 мск. Речь идет вспышке высшего уровня X8.11. По словам экспертов, ее прямое воздействие на планету исключено, а возможность касательного влияния станет понятна позже.

«Область в момент взрыва находилась под углом около 35° от линии Солнце-Земля. Прямые удары по планете с таких позиций точно исключены. По поводу касательных, станет понятно через несколько часов. Сейчас не ясно пока вообще ничего», — говорится в сообщении.

Данная вспышка стала третьей по мощности в текущем, 25-м солнечном цикле (изменения активности Солнца, связанные с колебаниями его магнитного поля, в среднем цикл длится 11 лет).

С поверхности Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен
Технологии и медиа

Накануне днем ученые сообщили, что на Солнце произошла сильная вспышка класса М6.6.

«По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более. На нашем светиле в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10», — рассказали в ИКИ РАН.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (от слабых к сильным). Класс A0.0 соответствует излучению 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс означает десятикратное увеличение мощности.

  • A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.
  • B-класс — незначительные вспышки, едва заметные над фоновым солнечным излучением.
  • C-класс — также незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.
  • M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые представляют опасность для космонавтов.
  • X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
космос вспышка на Солнце астрономия
