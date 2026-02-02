 Перейти к основному контенту
Вспышка на Солнце после мощных выбросов. Видео

1 февраля на Солнце зафиксировали 17 вспышек уровня M и выше — второй по активности день за последнее десятилетие после 29 декабря 2024 года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Самая мощная вспышка X8.11 произошла 2 февраля в 2:57 мск — третья по силе в 25-м солнечном цикле. Область вспышки находилась под углом 35° от линии Солнце–Земля, прямое воздействие на планету исключено. Возможное касательное влияние уточняется.

Накануне днем случилась вспышка M6.6. Ранее Солнце входило в «глубокую депрессию»: за последнюю неделю января исчезли пятна и корональные дыры, рентгеновское излучение упало в 5–6 раз, индекс активности — до 1 из 10.

На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка высшего X-класса
Общество

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (от слабых к сильным). Класс A0.0 соответствует излучению 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс означает десятикратное увеличение мощности.

A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.
B-класс — незначительные вспышки, едва заметные над фоновым солнечным излучением.
C-класс — также незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.
M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые представляют опасность для космонавтов.
X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.

