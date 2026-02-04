В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Вахтера школы в Кодинске Красноярского края, где семиклассница с ножом попыталась напасть на учительницу и ранила сверстницу, уволили. О решении ТАСС сообщила руководитель Управления образования Кежемского района Галина Секурцева.

«Кадровое решение принято», — сказала она, уточнив, что вахтер уволена.

РБК направил запрос в Управление образования Кежемского муниципального округа.

3 февраля 14-летняя ученица одной из школ Кодинска напала с ножом на ровесницу. Сначала ученица 7-го класса попыталась нанести удар учителю, однако после того, как ей помешали одноклассники, ранила одну из учениц.

4 февраля школьницу отправили в городской изолятор временного содержания (ИВС). Она будет находиться там до избрания меры пресечения.