В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом
Вахтера школы в Кодинске Красноярского края, где семиклассница с ножом попыталась напасть на учительницу и ранила сверстницу, уволили. О решении ТАСС сообщила руководитель Управления образования Кежемского района Галина Секурцева.
«Кадровое решение принято», — сказала она, уточнив, что вахтер уволена.
РБК направил запрос в Управление образования Кежемского муниципального округа.
3 февраля 14-летняя ученица одной из школ Кодинска напала с ножом на ровесницу. Сначала ученица 7-го класса попыталась нанести удар учителю, однако после того, как ей помешали одноклассники, ранила одну из учениц.
4 февраля школьницу отправили в городской изолятор временного содержания (ИВС). Она будет находиться там до избрания меры пресечения.
