Школа в Красноярске после попытки школьницы поджечь класс. Видео

Video

Восьмиклассница из красноярской школы «Комплекс Покровский» принесла в учебное заведение бутылку с бензином, облила сверстника и подожгла. В результате пожара пострадали пять человек. Очевидцы сняли последствия пожара на видео.

На кадрах заметно, что в кабинете, где все произошло, царит беспорядок, однако учеников там нет — их эвакуировали, а затем отправили по домам. Возгорание произошло в туалете, огонь повредил сантехнику. Также школьница подожгла жалюзи в классе. Пожар удалось потушить до приезда сотрудников МЧС.

Согласно информации телеграм-канала Mash, в результате поджога пострадал мальчик, который получил ожоги второй-третьей степени 30% тела. Он получил раны спины, лица и конечностей, а одежда ребенка полностью сгорела. Сейчас его жизни ничего не угрожает, с мальчиком работают врачи.

Всего в результате происшествия пострадали пять человек. Троих из них доставили в ожоговый центр, а двух других госпитализировали с черепно-мозговыми травмами в среднем и тяжелом состоянии.

В начале января поджечь школу хотел подросток из Курска. Он рассказал, что готовился к своему поступку. Десятиклассник ворвался в школу, где раньше учился, в шляпе, балаклаве, с молотком и жидкостью для розжига. Он разбил стекла в коридоре и на входной двери, а затем скрылся, оставив у входа сумку с ножами и жидкостью. Вскоре подростка задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».