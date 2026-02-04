 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Школа в Красноярске после попытки школьницы поджечь класс. Видео

Очевидцы сняли на видео школу в Красноярске после попытки ученицы поджечь класс

Школа в Красноярске после попытки школьницы поджечь класс. Видео
Video

Восьмиклассница из красноярской школы «Комплекс Покровский» принесла в учебное заведение бутылку с бензином, облила сверстника и подожгла. В результате пожара пострадали пять человек. Очевидцы сняли последствия пожара на видео.

На кадрах заметно, что в кабинете, где все произошло, царит беспорядок, однако учеников там нет — их эвакуировали, а затем отправили по домам. Возгорание произошло в туалете, огонь повредил сантехнику. Также школьница подожгла жалюзи в классе. Пожар удалось потушить до приезда сотрудников МЧС.

Школа в Красноярске после попытки школьницы поджечь класс. Видео

Согласно информации телеграм-канала Mash, в результате поджога пострадал мальчик, который получил ожоги второй-третьей степени 30% тела. Он получил раны спины, лица и конечностей, а одежда ребенка полностью сгорела. Сейчас его жизни ничего не угрожает, с мальчиком работают врачи.

Всего в результате происшествия пострадали пять человек. Троих из них доставили в ожоговый центр, а двух других госпитализировали с черепно-мозговыми травмами в среднем и тяжелом состоянии. 

Двое детей в больнице с черепно-мозговой травмой после нападения в школе
Общество

В начале января поджечь школу хотел подросток из Курска. Он рассказал, что готовился к своему поступку. Десятиклассник ворвался в школу, где раньше учился, в шляпе, балаклаве, с молотком и жидкостью для розжига. Он разбил стекла в коридоре и на входной двери, а затем скрылся, оставив у входа сумку с ножами и жидкостью. Вскоре подростка задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
поджог пожар Школа Красноярск
Материалы по теме
В Красноярске школьница напала на педагога и учеников и устроила поджог
Общество
В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом
Общество
Напавшую с ножом на одноклассницу в Красноярском крае отправили в ИВС
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Убитого сына Каддафи похоронят в городе Сирт в Ливии Политика, 16:40
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15
Глава BitMine назвал убыток $6,7 млрд «не багом, а фичей» Крипто, 16:14