Медведев заявил о незаинтересованности России в глобальном конфликте

Россия не хочет глобального конфликта, как и не хотела военной операции на Украине, заявил Медведев. По его словам, Москва предупреждала Запад о необходимости учитывать ее интересы и не вовлекать Киев в НАТО

Дмитрий Медведев (Фото: Секретариат Совбеза РФ / ТАСС)

Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, точно так же, как она не была заинтересована в начале военной операции на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Конечно, мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не сумасшедшие! Сто раз об этом говорилось. <...> Но ведь мы не были заинтересованы и в том, чтобы началась специальная военная операция», — сказал политик.

Медведев напомнил, что Москва перед этим многократно призывала Запад и НАТО считаться с интересами России, в частности, определить границы движения альянса и отказаться от вовлечения Украины. «Хоть бы хны!» — заключил он.

Игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности для страны стали причиной конфликта на Украине, заявил в середине января российский президент Владимир Путин. Еще осенью 2024-го он отмечал, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер с момента применения ВСУ западного дальнобойного оружия. Бывший главком украинской армии Валерий Залужный годом позже также говорил, что конфликт на Украине уже стал «глобальной войной».

За несколько недель до начала военной операции на Украине в феврале 2022-го Путин заявлял, что Североатлантический альянс, в прошлом пообещавший Москве не расширяться на восток, «кинул» Россию, не выполнив этого обещания. Позже в том же году он назвал планы НАТО по расширению за счет Украины одной из причин начала операции.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин еще в «мюнхенской речи» в 2007 году ставил вопрос приближения НАТО к России, но тогда к нему никто не прислушался. Это привело к тому, что Россия оказалась «непосредственно у «красных линий» своих национальных интересов и интересов безопасности», подчеркнул он.

При этом руководство НАТО в 2021 году отмечало, что альянс никогда не давал обязательств не расширяться. В Уставе говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса, пояснили там.