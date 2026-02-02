 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев заявил о незаинтересованности России в глобальном конфликте

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия не хочет глобального конфликта, как и не хотела военной операции на Украине, заявил Медведев. По его словам, Москва предупреждала Запад о необходимости учитывать ее интересы и не вовлекать Киев в НАТО
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Секретариат Совбеза РФ / ТАСС)

Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, точно так же, как она не была заинтересована в начале военной операции на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Конечно, мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не сумасшедшие! Сто раз об этом говорилось. <...> Но ведь мы не были заинтересованы и в том, чтобы началась специальная военная операция», — сказал политик.

Медведев напомнил, что Москва перед этим многократно призывала Запад и НАТО считаться с интересами России, в частности, определить границы движения альянса и отказаться от вовлечения Украины. «Хоть бы хны!» — заключил он.

Игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности для страны стали причиной конфликта на Украине, заявил в середине января российский президент Владимир Путин. Еще осенью 2024-го он отмечал, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер с момента применения ВСУ западного дальнобойного оружия. Бывший главком украинской армии Валерий Залужный годом позже также говорил, что конфликт на Украине уже стал «глобальной войной».

Путин назвал игнорирование интересов России причиной конфликта на Украине
Политика
Фото:Минобороны России

За несколько недель до начала военной операции на Украине в феврале 2022-го Путин заявлял, что Североатлантический альянс, в прошлом пообещавший Москве не расширяться на восток, «кинул» Россию, не выполнив этого обещания. Позже в том же году он назвал планы НАТО по расширению за счет Украины одной из причин начала операции.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин еще в «мюнхенской речи» в 2007 году ставил вопрос приближения НАТО к России, но тогда к нему никто не прислушался. Это привело к тому, что Россия оказалась «непосредственно у «красных линий» своих национальных интересов и интересов безопасности», подчеркнул он.

При этом руководство НАТО в 2021 году отмечало, что альянс никогда не давал обязательств не расширяться. В Уставе говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса, пояснили там.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дмитрий Медведев НАТО Запад Украина конфликт
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Уиткофф заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Политика
Путин предупредил о конфликте «невиданного» уровня из-за Калининграда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Аксаков заявил о рисках от использования карт Visa и Mastercard Финансы, 10:48
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 10:47
Текучесть кадров: где система найма дает сбой и как это исправитьПодписка на РБК, 10:33
Почему банки массово блокируют счета и как не попасть под ограничения Компании, 10:30
Россиянин прервал рекордную серию в НБА и забросил мяч в свое кольцо Спорт, 10:26
На президентских выборах в Коста-Рике лидирует соратница Чавеса Политика, 10:16
Время летунов. Почему частая смена работы стала выигрышной стратегией Образование, 10:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как клининг перестал быть рынком дешевой рабочей силы Отрасли, 10:12
Вспышка на Солнце после мощных выбросов. Видео Технологии и медиа, 10:08
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву Политика, 10:08
Медведев заявил о незаинтересованности России в глобальном конфликте Политика, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Трамп пригрозил судом ведущему премии «Грэмми» из-за упоминания Эпштейна Политика, 10:03
Топ-менеджеры крупнейших компаний спрогнозировали ослабление рубля Экономика, 10:00