 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Кремль не увидел новации в диверсификации Индией закупок нефти

Сюжет
Война санкций
Фото: Dinesh Hukmani / Shutterstock
Фото: Dinesh Hukmani / Shutterstock

Специалистам в области международной энергетики давно известно, что Россия не единственный поставщик нефтепродуктов в Индию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, готовится ли Москва к тому, что Индия будет диверсифицировать закупки нефти.

«Нам и не только нам, но и всем специалистам <...> известно, что Россия не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию, та всегда закупала эти продукты у других стран, здесь мы никакой новации не видим», — сказал он.

Как Трамп стал отцом «матери всех сделок» для Индии и Европы
Политика
Дональд Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой, по словам Трампа, Моди пообещал прекратить закупки нефти у России. Лидеры договорились о торговом соглашении, согласно которому США снижают «взаимные пошлины» для Индии с 25 до 18%

На следующий день Песков рассказал журналистам, что сообщений об отказе от закупок российской нефти из Нью-Дели не поступало. В описании Моди разговора с Трампом также отсутствовали упоминания о какой-либо договоренности по нефти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Индия нефть торговля
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
NDTV узнал, что Индия не будет покупать нефть у подсанкционных стран
Политика
Трамп объявил о сделке с Индией по замещению нефти Ирана
Политика
Как Трамп стал отцом «матери всех сделок» для Индии и Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Убитого сына Каддафи похоронят в городе Сирт в Ливии Политика, 16:40
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15
Глава BitMine назвал убыток $6,7 млрд «не багом, а фичей» Крипто, 16:14