Кремль не увидел новации в диверсификации Индией закупок нефти

Фото: Dinesh Hukmani / Shutterstock

Специалистам в области международной энергетики давно известно, что Россия не единственный поставщик нефтепродуктов в Индию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, готовится ли Москва к тому, что Индия будет диверсифицировать закупки нефти.

«Нам и не только нам, но и всем специалистам <...> известно, что Россия не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию, та всегда закупала эти продукты у других стран, здесь мы никакой новации не видим», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой, по словам Трампа, Моди пообещал прекратить закупки нефти у России. Лидеры договорились о торговом соглашении, согласно которому США снижают «взаимные пошлины» для Индии с 25 до 18%

На следующий день Песков рассказал журналистам, что сообщений об отказе от закупок российской нефти из Нью-Дели не поступало. В описании Моди разговора с Трампом также отсутствовали упоминания о какой-либо договоренности по нефти.