0

Савельев назвал дату подписания первых контрактов на поставку Ил-114-300

Савельев: ОАК планирует подписать контракты на поставку Ил-114-300 к 23 февраля
Сюжет
Радио РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует подписать контракты с авиакомпаниями на поставку регионального самолета Ил-114-300 к 23 февраля. Об этом на форуме инфраструктуры гражданской авиации НАИС 2026 заявил вице-премьер Виталий Савельев, рассказала в эфире Радио РБК корреспондент РБК Надежда Сережкина.

«На финальной стадии сертификации находится региональный самолет Ил-114. Сегодня на стенде, когда мы с ОАК обсуждали развитие этого самолета, Вадим Александрович [Бадеха], я его сейчас подсвечу, пообещал, что 23 февраля мы подпишем первые контракты с авиацией. Авиакомпании готовы при гарантировании ОАК характеристик подписывать такие контракты», — сказал вице-премьер.

По словам Савельева, самолет находится на финальной стадии сертификации, и авиакомпании готовы заключать контракты, если ОАК гарантирует сохранение заявленных характеристик. Глава ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, сообщил, что Ил-114-300 должен быть локализован в Индии, так как такая возможность «технически и юридически» есть. В конце января ОАК и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300.

Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В рамках форума ведущая РБК Элина Тихонова задала вопрос главе Росавиации Дмитрию Ядрову о том, кто гарантирует безопасность новой техники. «Выдавая сертификаты, мы говорим о том, что воздушное судно соответствует тому заявленному базису, и присваиваем ему соответствующую летную годность. После чего оно становится безопасным. Какие-то отказы, сбои, даже вещи, связанные с разрывом силовых установок на этапе сертификационных испытаний, тем более заводских, — это абсолютная норма. Это делается для того, чтобы пассажир, садясь в воздушное судно, был уверен в том, что самолет безопасен», — ответил Ядров.

В рамках форума НАИС Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), S7 Group и ОАК подписали меморандум о сотрудничестве для поставки 100 среднемагистральных самолетов Ту-214. До конца 2026 года стороны должны заключить соглашения, определяющие сроки, объемы и другие условия сделки.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Надежда Сережкина
ОАК Ростех самолет Ил-114 НАИС
