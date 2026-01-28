ОАК договорилась о поставке в Индию шести самолетов Ил-114-300

Фото: ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации «Ростех» и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300, сообщили в пресс-службе ОАК.

«Программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации. Поставка шести самолетов Ил-114-300 станет первым этапом», — говорится в сообщении.

Ил-114-300 — это региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 (первый полет совершен в 1990 году). Ил-114-300 должен заменить устаревшие Ан-24 на внутренних авиалиниях, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

ОАК также заключила соглашение с индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о сотрудничестве по лицензионному производству региональных самолетов Superjet 100 в Индии.

27 января среднемагистральные самолеты Ил-114-300 и Superjet 100 (SJ100) прибыли в аэропорт Бегумпет индийского города Хайдарабада для участия в выставке Wings India. Там самолеты, по словам ОАК, впервые демонстрируются международной публике в полной комплектации.

Международная выставка гражданской авиации Wings India 2026 проходит в аэропорту Бегумпет с 28 по 31 января. Мероприятие проводится два раза в год. Ожидается, что в нем примут участие более 150 экспонентов из Индии и всего мира. Также будут продемонстрированы около 25 самолетов.