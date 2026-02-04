 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий

Ядров: в России в 2025 году количество авиапроисшествий снизилось до 7
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России в 2025 году количество авиапроисшествий снизилось до 7 против 17 в 2024 году, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на форуме НАИС 2026.

Он назвал этот показатель одним из лучших за последние пять лет.

«Если проанализировать количество авиационных происшествий, которые у нас были в 2025 году, их было 7, а в 2024 году их было 17, то мы видим, безусловно, снижение», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).

В Орске разбился учебный самолет Diamond, погибли три человека
Общество

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2023 году на территории России произошло 21 происшествие с воздушными судами, в которых погибли 20 человек.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
НАИС авиапроисшествие Росавиация
