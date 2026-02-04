ГТЛК, S7 и ОАК договорились о сотрудничестве по поставке Ту-214
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), S7 Group и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») подписали меморандум о сотрудничестве для поставки 100 среднемагистральных самолетов Ту-214. Документ был подписан на форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
«Меморандум фиксирует прогресс, достигнутый за прошедший период. Так, в рамках совместных рабочих групп S7 Group и ОАК определили технический облик Ту-214, необходимые доработки эксплуатационной документации, а также компоновку салона, который будет вмещать до 213 пассажиров», — говорится в пресс-релизе.
ГТЛК в проекте будет отвечать за организацию финансирования и поставок новых лайнеров. До конца 2026 года стороны должны заключить соглашения, определяющие сроки, объемы и другие условия сделки.
Материал дополняется
