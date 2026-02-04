 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки

Суд арестовал фактического руководителя сауны, где погибли пять подростков

Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки
Video

Суд в Кемеровской области арестовал фактического руководителя сауны в Прокопьевске, где при пожаре 31 января 2026 года погибли пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

По ходатайству следователя мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2026 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По информации СК России, 42-летний фактический руководитель отеля-сауны вместе с братом — индивидуальным предпринимателем — организовал в Прокопьевске услуги бани и сауны с нарушениями требований пожарной безопасности — в здании не было необходимых средств пожаротушения и доступных эвакуационных выходов.

В СК также заявляли, что администратор допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых и не проконтролировала температурный режим, после чего начался пожар.

Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области
Общество
Фото:Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

В результате пожара пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.

Суд отправил администратора сауны под домашний арест, владельца сауны Алексея Долгачева арестовали до 31 марта 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Кузбасс Кемеровская область арест владелец бизнеса пожар подростки
Материалы по теме
Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области
Общество
Владелец сгоревшей сауны в Кузбассе явился с повинной
Общество
Администратора сауны, где сгорели пять подростков, отправили под арест
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ Политика, 13:35
Россиянка с «баранкой» обыграла украинку на турнире WTA в Абу-Даби Спорт, 13:35
Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си Политика, 13:34
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 13:33
PUNKT E подвел итоги 2025: рост с опережением рынка и развитие сервисов Компании, 13:30
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты Политика, 13:19
Чем известен погибший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 13:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как расширить географию присутствия за счет партнерского маркетинга Отрасли, 13:17
Федор Чалов будет играть за аутсайдера чемпионата Турции до конца сезона Спорт, 13:15
Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины Политика, 13:13
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 13:11
Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038 Спорт, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера Бизнес, 13:09