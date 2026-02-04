Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки

Video

Суд в Кемеровской области арестовал фактического руководителя сауны в Прокопьевске, где при пожаре 31 января 2026 года погибли пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

По ходатайству следователя мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2026 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По информации СК России, 42-летний фактический руководитель отеля-сауны вместе с братом — индивидуальным предпринимателем — организовал в Прокопьевске услуги бани и сауны с нарушениями требований пожарной безопасности — в здании не было необходимых средств пожаротушения и доступных эвакуационных выходов.

В СК также заявляли, что администратор допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых и не проконтролировала температурный режим, после чего начался пожар.

В результате пожара пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.

Суд отправил администратора сауны под домашний арест, владельца сауны Алексея Долгачева арестовали до 31 марта 2026 года.