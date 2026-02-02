 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Администратора сауны, где сгорели пять подростков, отправили под арест

Администратора сауны, где сгорели пять подростков, отправили под домашний арест
Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Суд отправил под домашний арест администратора сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли пять подростков, сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Селищевой Елены Михайловны меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток — до 31 марта 2026 года», — огласила судья.

В отношении нее возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовный кодекс). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, она допустила подростков в сауну без сопровождения родителей, несмотря на отсутствие необходимых средств пожаротушения и эвакуационных выходов, а также дважды подбросила в печь дрова и уголь, не проконтролировав температуру.

Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков
Общество

Следствие настаивает, что за обеспечение безопасности была ответственна она, сторона защиты же утверждает, что обвиняемая работала неофициально и данные функции на нее не были возложены.

31 января пять несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом, воспользовавшись услугами бани и сауны.

Владелец сауны в Прокопьевске Алексей Долгачев арестован Кемеровским судом до 31 марта 2026 года.

Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением норм противопожарной безопасности, по ст. 293 Уголовного кодекса.

Александра Озерова
Кемеровская область арест суд домашний арест
