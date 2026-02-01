 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК выяснил, что администратор сгоревшей сауны не следила за подростками

СК: погибшие подростки в Кузбассе находились в сауне без взрослых
Фото: МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
Фото: МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Администратор сауны в Прокопьевске пустила несовершеннолетних без сопровождения взрослых и не проконтролировала температурный режим перед тем, как разжечь печь, сообщает пресс-служба управления СК по Кемеровской области в телеграм-канале.

По версии следствия, услуги бани и сауны предоставляли индивидуальный предприниматель и его брат в арендованном помещении на улице Кубанской. «При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей», — говорится в сообщении.

СК задержал администратора сауны, где погибли пять подростков
Общество

Персонал сауны, включая администратора, был нанят на работу «без надлежащего официального оформления». Именно сотрудница сауны, как установили следователи, зная о наличии упомянутых нарушений, пустила подростков без родителей. «Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20:30, в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар», — уточнили в СК.

В результате пожара пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом. Администратору предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет). Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ей меры пресечения, следователи также продолжают искать владельцев сауны, которых ранее объявили в розыск.

Ранее МЧС региона сообщило, что площадь пожара составила 70 кв. м, спасатели, прибывшие на вызов, нашли пять тел. Одной девушке удалось спастись, уточнили в следственном управлении по региону. Позже СК показал видео задержанной женщины-администратора.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Кузбасс Кемеровская область пожар подростки
